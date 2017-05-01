بعد قرار تركيا نشر قواتها بقطر: جماعة الإخوان المسلمين تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته للسعودية ﻿

رفضت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء اتهامات السعودية لها بالإرهاب في أول رد فعل من جانبها على أزمة الخليج، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.

"شوف تيفي"

رفضت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء اتهامات السعودية لها بالإرهاب في أول رد فعل من جانبها على أزمة الخليج، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.

وطالبت الجماعة في بيان على موقعها الإلكتروني السعودية بالتوقف عن دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدم الاستماع إلى حكام الإمارات الذين وصفتهم بأنهم "أمراء الظلم والجور".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية القريبة من جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت اليوم الأربعاء عن عزم البرلمان تمرير تشريع يسمح بنشر قوات في قطر.