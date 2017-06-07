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عاجل وبالصورة..بعد الإمارات: السجن والغرامة المالية للسعوديين المتعاطفين مع قطر

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 13:57 عاجل وبالصورة..بعد الإمارات: السجن والغرامة المالية للسعوديين المتعاطفين مع قطر | دولي
عاجل وبالصورة..بعد الإمارات: السجن والغرامة المالية للسعوديين المتعاطفين مع قطر
كشف صفحة موقع أخبار السعودية على تويتر يومه الأربعاء، أن السلطات بالمملكة العربية السعودية، قررت سجن المتعاطفين مع قطر بعد قطع العلاقات معها لمدة خمس سنوات، بإلاضافة إلى دفع غرامة تصل لثلاثة

"'شوف تيفي"

كشف صفحة موقع أخبار السعودية على تويتر يومه الأربعاء، أن السلطات بالمملكة العربية السعودية، قررت سجن المتعاطفين مع قطر بعد قطع العلاقات معها لمدة خمس سنوات، بإلاضافة إلى دفع غرامة تصل لثلاثة ملايين ريال سعودي.

وكان أحمد سيف الشامسي، النائب الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد كشف، أن التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه دولة قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقباً عليها بـ السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبـ الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.

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