عاجل...تركيا تنشر قواتها العسكرية بقطر ﻿

شوف تيفي
كشف مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن عزم البرلمان تمرير تشريع يسمح بنشر قوات تركية في قطر.
ونقلت رويترز عن المسؤولين أن من المتوقع أن يمرر البرلمان سريعا، اليوم الاربعاء 7 يونيو 2017، تشريعا يجيز نشر قوات تركية في قاعدة عسكرية لتركيا في قطر.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه قطر عزلة دبلوماسية وتجارية من السعودية وعدد من الدول الخليجية والعربية، حيث قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وجزر المالديف وجزر القمر وموريشيوس، العلاقات مع قطر يوم الاثنين وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها متهمة الدوحة بتمويل جماعات "ارهابية".
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