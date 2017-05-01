عاجل:زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي بسجن عكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن ناصر الزفزافي المحال على سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء، وضع في زنزانة انفرادية .



شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن ناصر الزفزافي المحال على سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء، وضع في زنزانة انفرادية .

وتمت إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم الإثنين، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بعد جلسة الإستنطاق الإبتدائي.

من جانبها أوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن عملية إيداع السجين (ناصر زفرافي) بالسجن المحلي عين السبع 1 "تمت في ظروف عادية"، مؤكدة أنه "لم يسجل أي رد فعل من طرف باقي السجناء، سواء بالهتاف باسم السجين المذكور أو غير ذلك من ردود الفعل".

وشددت على أن "إدارة المؤسسة السجنية لم تقم بقطع التيار الكهربائي كما جاء في الافتراءات المنشورة على تلك المواقع، والتي لم يكلف أصحابها أنفسهم عناء التأكد منها قبل نشرها ومغالطة الرأي العام".

وأضافت المندوبية العامة أنه تم إيداع السجين المذكور بالمؤسسة السجنية من طرف الجهات القضائية المختصة، دون حضور لأي ممثل عن النيابة العامة، عكس ما ورد في افتراءات المقالات المشار إليها آنفا.



