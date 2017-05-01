وزارة الصحة تخرج عن صمتها وترد على المشككين في عمل المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة ﻿

عبرت وزارة الصحة، عن استغرابها الشديد لأساليب التشكيك والتضليل التي ينهجها البعض بخصوص المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، مؤكدة أن مركز الأنكولوجيا يقدم خدمات طبية وعلاجية لفائدة ساكنة إقليم

"شوف تيفي"



عبرت وزارة الصحة، عن استغرابها الشديد لأساليب التشكيك والتضليل التي ينهجها البعض بخصوص المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، مؤكدة أن مركز الأنكولوجيا يقدم خدمات طبية وعلاجية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة بدون توقف أو انقطاع منذ 2008 وسيوسع سلة الخدمات لتشمل علاج سرطانات متعددة بتقنية أكثر دقة وفعالية.



وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الأربعاء أن أحد "الصحافيين"، نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدم مغالطات وتضليلات وأكاذيب حول المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب نشر هذه المغالطات والأكاذيب، وبثها من خارج المغرب، وفي هذه الظرفية بالذات، ولهذا فإنه وتنويرا للرأي العام، فإن الوزارة، قررت الكشف عن العديد من المعطيات بخصوص المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة وآفاقه المستقبلية إلى جانب الرد على أساليب التشكيك التي نهجها صاحب هذا الشريط.

وأكدت وزارة الوردي أن الملك محمد السادس، دشن بالحسيمة المركز الجهوي للأنكولوجيا يوم الجمعة 25 يوليوز 2008، وتم إنجازه من طرف وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومجلس الجهة، ومنذ ذلك الحين وهو يقدم خدمات طبية وعلاجية لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة بدون توقف أو انقطاع، خلافا لما هو متداول، حيث يتوفر المركز على 10 أطقم طبية متخصصة في علاج داء السرطان بنوعيه الإشعاعي والكيميائي، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية خلال فترة ما بين أكتوبر 2008 و2016: 33153 استشارة طبية، و16876حصة بالعلاج الكيميائي ، و8445 حصة بالعلاج الإشعاعي.



وأشارت الوزارة إلى أنه وبالإضافة إلى الخدمات المقدمة المذكورة، فقد تمت برمجة إعادة تأهيل وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط 2015-2019 بشراكة مع مجلس جهة طنجة – تطوان -الحسيمة بتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون درهم موزعة بين 12 مليون درهم تم تخصيصها للتجهيزات البيوطبية كاقتناء جهاز العلاج بالأشعة الثلاثية الأبعاد) (3D وجهاز العلاج الموضعي Cobaltothérapie، و3 ملاين درهم تم تخصيصها لإعادة تأهيل المركز، وذلك بتجهيز قاعة للجراحة، قاعة للإنعاش الطبي وقاعة لتعقيم أدوات ولوازم الجراحة.



وفندت الوزارة ما صرح به أحد المسؤولين بجهة طنجة- تطوان –الحسيمة الذي ادعى أن وزارة الصحة أعادت الأموال المرصودة لإعادة تأهيل المركز الجهوي للأنكولوجيا وتجهيزه، مؤكدة أنها لم تتوصل بهذه الأموال إلا بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين وزارة الصحة ومجلس جهة طنجة- تطوان – الحسيمة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة بتاريخ 21 أبريل 2017.



وذكرت الوزارة الوصية على قطاع الصحة بالمغرب أن أشغال إعادة تأهيل المركز وصلت إلى مراحل جد متقدمة، كما أن المركز تسلم الدفعة الأولى من التجهيزات البيوطبية في انتظار تسلم الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة، ولهذا يمكن القول إن هذه التجهيزات البيوطبية الحديثة ستمكن المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة من توسيع سلة الخدمات المقدمة لتشمل علاج سرطانات متعددة بتقنية أكثر دقة وفعالية، وتخفف من عناء تنقل المرضى إلى مراكز بعيدة لتلقي العلاج.



ودعت وزارة الصحة، أصحاب هذه الافتراءات والمغالطات، وخاصة صاحب شريط الفيديو، إلى الاتصال بالمسؤولين بالوزارة، على المستوى المركزي أو الجهوي، للاستفسار والتأكد من المعلومات، سواء تعلق الأمر بهذا المركز المختص بالسرطان أو غيره، بدل بث تساؤلات عامة، وبشكل حماسي، تروم التشكيك وتنم عن جهل صاحبها بمدينة الحسيمة وبالعرض الصحي هناك، خاصة أن ساكنة المنطقة يعرفون خير معرفة المركز الجهوي للأنكولوجيا ويستفيدون من خدماته منذ أن قام بتدشينه الملك سنة 2008، كما أنهم في غنى عمن يذكرهم بذلك، اللهم إن كان الهدف من نشر هذا الشريط، في هذا الظرف بالذات، هو صب الزيت في النار.



وأكدت الوزارة أن ما جاء في شريط الفيديو من ادعاءات ومغالطات وأكاذيب ملفوفة في أساليب التشكيك، هو أمر خطير، ولكن الأخطر من ذلك هو صناعة الكذب وترويج المغالطات من أجل التشكيك في المجهودات التي تبذلها الدولة للنهوض بهذا القطاع الاجتماعي والحيوي.



