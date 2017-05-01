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فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 12:48 فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان | حوادث و حقوق
فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير جدا، يوثق لحظة وقوع معركة بين شاب قيل بأنه لص يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير، ومجموعة من الشباب، قاموا بمطاردته عقب تنفيذه لعملية

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير جدا، يوثق لحظة وقوع معركة بين شاب قيل بأنه لص يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير، ومجموعة من الشباب، قاموا بمطاردته عقب تنفيذه لعملية سرقة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس الثلاثاء بمدينة فاس، حيث طارد مجموعة من المواطنين لصا في عقده الثاني بشوارع مدينة فاس، بعد أن رفض التوقف وهددهم بالسلاح الأبيض، قبل أن يستسلم بعد محاصرته.
ويوضح الفيديو أن أصحاب شرع اليد ومباشرة بعد استسلام اللص وتخليه عن سلاحه الأبيض، انهالوا عليه بالضرب المبرح والرفس، ما أسفر عن إصابته بجروح على مستوى الوجه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي السرقة مدينة فاس الشوارع الللص رمضان

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