عاجل وبالصورة.. هذه هي الحصلية الكاملة للهجمات الانتحارية بإيران ﻿

كشفت وزارة العدل الإيرانية، قبل قليل من يومه الأربعاء، أن حصيلة قتلى هجومي البرلمان ومرقد الخميني ارتفع إلى 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين.



"شوف تيفي"



كشفت وزارة العدل الإيرانية، قبل قليل من يومه الأربعاء، أن حصيلة قتلى هجومي البرلمان ومرقد الخميني ارتفع إلى 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين.



وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية" نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " إرنا" فإن قوات الأمن الإيرانية أعلنت انتهاء العملية الأمنية داخل مقر البرلمان، وقتل جميع المهاجمين.



تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أعلن عبر وكالته "أعناق" مسؤوليته عن تفجيري إيران اللذين وقعا في طهران.



