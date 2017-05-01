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غضبة ملكية على رفاق ''بنكيران'' بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 12:38 غضبة ملكية على رفاق بنكيران بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
غضبة ملكية على رفاق ''بنكيران'' بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل
منع نواب حزب العدالة والتنمية من حضور مراسيم التدشين الملكي لمركز تقويم وإعادة التأهيل الوظيفي بعين الشق بالبيضاء و الذي خصص له مبلغ 9 ملايين درهم، حيث وجهت الدعوة لعبدالحق شفيق برلماني عن حزب

شوف تيفي:

منع نواب حزب العدالة والتنمية من حضور مراسيم التدشين الملكي لمركز تقويم وإعادة التأهيل الوظيفي بعين الشق بالبيضاء و الذي خصص له مبلغ 9 ملايين درهم، حيث وجهت الدعوة لعبدالحق شفيق برلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة لحضور إطلاق المشروع في حين استبعد عبداللطيف الناصري و رشيد القبيل.

وذكرت يومية الصباح أن الناصري لم يتأخر في الكشف عن أن عدم حضور برلمانيي حزب المصباح للتدشين الملكي الأخير , بسبب عدم توصلهم بأية دعوة رسمية معتبرا أن السؤال الذي يجب أن يطرح على من وجه الدعوة لنائب برلماني واحد من أصل ثلاثة يمثلون عين الشق في الانتخابات التشريعية .

و أضاف الناصيري من خلال تدوينة له على الفايسبوك أنه كان يوم التدشين على إلتزام مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب وأنه اتصل برشيد القبيل زميله في الحزب والدائرة فأكد له أنه لم يتلق أية دعوة ليربط الاتصال بديوان العامل للاستفسار فأخبره أنهما غير معنيان بالحضور , و هو ما اعتبره الناصري جوابا يدعو للاستغراب لاسيما و أن الدعوة وجهت للنائب البرلماني الثالث ''الشفيق'' , الذي يتحرك منذ مدة ضد مشاريع ملكية مدرة للربح في إشارة إلى تجمع ملاعب القرب بالدائرة نفسها كاشفا أن برلمانيا يجني أموالا من استثمار ألبسه قناع عمل جمعوي يعفيه من ملاحقة إدارة الضرائب .

و جدد ''الشفيق'' البرلماني عن حزب الجرار دعوته إلى السلطات الوصية من أجل تحمل مسؤولياتها في حماية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مستغربا عن تردد سلطات عين الشق في فتح تحقيق عكس ما بادرت إليه عمالات و أقاليم أخرى , و طالبت 19 جمعية بإحداث لجان مشتركة لتدبير مرافق عمومية تحتكرها جمعيات صورية تابعة للبيجيدي منددة بما أسمته ''سطوا'' على مشاريع ملكية من أجل الربح و تحويل ملاعب للقرب إلى مشاريع خاصة تدر الملايين على المتحكمين فيها .


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بنكيران شوف تيفي عمالات ملاعب للقرب بيجيدي الفايسبوك

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