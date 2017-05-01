مثير ولا يصدق..شوفو شحال من بيضة كيستهلكو المغاربة في رمضان ﻿

قال مهنيون من جميعة منتجي البيض بالمغرب، والجمعية المهنية لقطاع الدواجن إن حجم استهلاك المغاربة للبيض يرتفع تقريبا إلى الضعف خلال شهر رمضان، حيث يستهلك المغاربة 840 مليون بيضة خلال شهر الصيام،

"شوف تيفي":

قال مهنيون من جميعة منتجي البيض بالمغرب، والجمعية المهنية لقطاع الدواجن إن حجم استهلاك المغاربة للبيض يرتفع تقريبا إلى الضعف خلال شهر رمضان، حيث يستهلك المغاربة 840 مليون بيضة خلال شهر الصيام، مقابل 420 مليون بيضة شهريا خلال باقي الأشهر الأخرى من السنة.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الأربعاء فإن إجمالي الميزاينة التي يخصصها المغاربة لاستهلاك البيض في رمضان يتراوح ما بين 800 و860 مليون درهم للبيض بجميع أنواعه البلدي والعادي.

ويقدر المهنيون رقم معاملات قطاع إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب بخمسة ملايير درهم سنويا، ويبلغ معدل إنتاج البيض بالمغرب 3,7 ملايير بيضة، ويتألف قطاع إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب من233 وحدة لإنتاج البيض ومجموعة محاضن عصرية تنتج حوالي 14 مليون كتكوت سنويا، وخمسة مراكز مرخص لها لتلفيف البيض وثلاث وحدات لإنتاج مشتقات البيض السائل المعقم.

ويبقى استهلاك البيض في المغرب ضعيفا حيث لا يتجاوز معدل الاستهلاك السنوي بالنسبة لكل مغربي 121 بيضة، وهو معدل جد ضعيف مقارنة مع دول أخرى قبيل تونس "160" وإسبانيا "211" وفرنسا"254".