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صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس

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صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 12:24 صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس | ثقافة و فنون
صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس
بعد أيام قليلة من ظهور أولى صوره رفقة مجموعة من أصدقائه خلال تناولهم لوجبة الإفطار بمقر إقامته بفرنسا، نشرت صفحات فايسبوكية عاشقة للفنان المغربي سعد المجرد صورة جديدة له، ظهر فيها وهو يقوم بالتقاط

"شوف تيفي"

بعد أيام قليلة من ظهور أولى صوره رفقة مجموعة من أصدقائه خلال تناولهم لوجبة الإفطار بمقر إقامته بفرنسا، نشرت صفحات فايسبوكية عاشقة للفنان المغربي سعد المجرد صورة جديدة له، ظهر فيها وهو يقوم بالتقاط الصور خلال قيامه بجولته نهارا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر "المعلم" في الصورة في حالة صحية ونفسية جيدة وهو ما يؤكد تجاوزه لمحنته الأخيرة بعد سجنه احتياطيا لمدة ستة أشهر بسجن فلوري بعد اتهامه من طرف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة والعرب مع الصورة، حيث عبر عشاقه عن سعادتهم وإعجابهم الكبير بها، متمنيين عودته للساحة الفنية قريبا بعد الحصول على البراءة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد فرنسا الحالة النفسية الحالة الصحية فتاة فرنسا باريس

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