 وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...تركيا تنشر قواتها العسكرية بقطر | دولي

عاجل...تركيا تنشر قواتها العسكرية بقطر

عاجل:زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل:زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي بسجن عكاشة

وزارة الصحة تخرج عن صمتها وترد على المشككين في عمل المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة | مجتمع

وزارة الصحة تخرج عن صمتها وترد على المشككين في عمل المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة

مؤثر .. هذه صورة الطالبة الجامعية التي توفيت في فاجعة خنيفرة وهذه تفاصيل جنازتها | مجتمع

مؤثر .. هذه صورة الطالبة الجامعية التي توفيت في فاجعة خنيفرة وهذه تفاصيل جنازتها

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان | حوادث و حقوق

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان

عاجل وبالصورة.. هذه هي الحصلية الكاملة للهجمات الانتحارية بإيران | دولي

عاجل وبالصورة.. هذه هي الحصلية الكاملة للهجمات الانتحارية بإيران

غضبة ملكية على رفاق بنكيران بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

غضبة ملكية على رفاق ''بنكيران'' بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

مثير ولا يصدق..شوفو شحال من بيضة كيستهلكو المغاربة في رمضان | مجتمع

مثير ولا يصدق..شوفو شحال من بيضة كيستهلكو المغاربة في رمضان

صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس | ثقافة و فنون

صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس

الوطن غالي والخيانة رخيصة

وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 12:18 وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم | حوادث و حقوق
وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم
فارق رجل الأعمال الملياردير وتاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي الحياة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة البريطانية لندن.

"شوف تيفي"

فارق رجل الأعمال الملياردير وتاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي الحياة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة البريطانية لندن.

وحسب موقع شبكة "bbc" فقد ذكرت عائلة الملياردير الراحل في بيان إن خاشقجي توفي في سلام بينما كان يتلقى العلاج من مرض باركنسون "شلل الرعاش"، وقد عاش آخر أيامه بالفخامة والقوة نفسيهما التي ميزت حياته.

وأوضح الموقع أن خاشقجي، كان واحدا من أغنى أغنياء العالم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بفضل نشاطه كوسيط في صفقات سلاح عالمية،
وكان معروف بإقامته للحفلات التي يحضرها النخبة في العالم والتي كانت تستمر لأيام.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الميلياردير الشلل الرعاشي العاصمة البريطانية لندن السلاح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان | حوادث و حقوق

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان

عاجل.. مسن يتسبب في خسائر مادية للترامواي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. مسن يتسبب في خسائر مادية للترامواي بالبيضاء

طباخي السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين | حوادث و حقوق

''طباخي'' السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين

أمن بنمسيك يوقع أخطر بزناس للقرقوبي وبحوزته أزيد من 1000 حبة إكستازي | حوادث و حقوق

أمن بنمسيك يوقع أخطر ''بزناس'' للقرقوبي وبحوزته أزيد من 1000 حبة ''إكستازي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو | إعلان فيلم هندي ضخم صور بالمغرب ما بين مراكش والصويرة من بطولة أشهر فناني بوليوود .. لقطات رائعة ! | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

شاهد بالفيديو | إعلان فيلم هندي ضخم صور بالمغرب ما بين مراكش والصويرة من بطولة أشهر فناني بوليوود .. لقطات رائعة !

ليل كورنيش عين الذئاب في رمضان/حركة عادية/سهرات/ | خارج البلاطو

ليل كورنيش عين الذئاب في رمضان/حركة عادية/سهرات/

بالفيديو:اكسيدة خايبة فرمضان بالليل | خارج البلاطو

بالفيديو:اكسيدة خايبة فرمضان بالليل

بالفيديو.. حافظ على صحة كليتيك من خلال تجنب هذه العادات | قنوات أخرى

بالفيديو.. حافظ على صحة كليتيك من خلال تجنب هذه العادات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...تركيا تنشر قواتها العسكرية بقطر | دولي
منذ 1 دقيقة

عاجل...تركيا تنشر قواتها العسكرية بقطر

عاجل:زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل:زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي بسجن عكاشة

وزارة الصحة تخرج عن صمتها وترد على المشككين في عمل المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة | مجتمع

وزارة الصحة تخرج عن صمتها وترد على المشككين في عمل المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة

مؤثر .. هذه صورة الطالبة الجامعية التي توفيت في فاجعة خنيفرة وهذه تفاصيل جنازتها | مجتمع

مؤثر .. هذه صورة الطالبة الجامعية التي توفيت في فاجعة خنيفرة وهذه تفاصيل جنازتها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.