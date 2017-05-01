وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم ﻿

فارق رجل الأعمال الملياردير وتاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي الحياة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة البريطانية لندن.

"شوف تيفي"

فارق رجل الأعمال الملياردير وتاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي الحياة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة البريطانية لندن.

وحسب موقع شبكة "bbc" فقد ذكرت عائلة الملياردير الراحل في بيان إن خاشقجي توفي في سلام بينما كان يتلقى العلاج من مرض باركنسون "شلل الرعاش"، وقد عاش آخر أيامه بالفخامة والقوة نفسيهما التي ميزت حياته.

وأوضح الموقع أن خاشقجي، كان واحدا من أغنى أغنياء العالم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بفضل نشاطه كوسيط في صفقات سلاح عالمية،

وكان معروف بإقامته للحفلات التي يحضرها النخبة في العالم والتي كانت تستمر لأيام.