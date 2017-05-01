عاجل و رسميا هذا ما يقع للزفزافي داخل سجن عكاشة ﻿

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ''المغالطات والافتراءات'' المنشورة في بعض المواقع الالكترونية حول عملية إيداع بعض المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع 1 رهن الاعتقال الاحتياطي.

شوف تيفي:

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "المغالطات والافتراءات" المنشورة في بعض المواقع الالكترونية حول عملية إيداع بعض المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع 1 رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن عملية إيداع السجين (ناصر زفرافي) بالسجن المحلي عين السبع 1 "تمت في ظروف عادية"، مؤكدة أنه "لم يسجل أي رد فعل من طرف باقي السجناء، سواء بالهتاف باسم السجين المذكور أو غير ذلك من ردود الفعل".

وشددت على أن "إدارة المؤسسة السجنية لم تقم بقطع التيار الكهربائي كما جاء في الافتراءات المنشورة على تلك المواقع، والتي لم يكلف أصحابها أنفسهم عناء التأكد منها قبل نشرها ومغالطة الرأي العام".

وأضافت المندوبية العامة أنه تم إيداع السجين المذكور بالمؤسسة السجنية من طرف الجهات القضائية المختصة، دون حضور لأي ممثل عن النيابة العامة، عكس ما ورد في افتراءات المقالات المشار إليها آنفا.