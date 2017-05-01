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بعد أزمة الخليج .. قطر تطمئن مواطنيها بخصوص توفر البلاد على كمية كافية من السلع الغذائية والاستهلاكية

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 12:02 بعد أزمة الخليج .. قطر تطمئن مواطنيها بخصوص توفر البلاد على كمية كافية من السلع الغذائية والاستهلاكية | دولي
بعد أزمة الخليج .. قطر تطمئن مواطنيها بخصوص توفر البلاد على كمية كافية من السلع الغذائية والاستهلاكية
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أمس الثلاثاء رسائل اطمئنان للمواطنين والمقيمين بقطر، حول توفر السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق عقب فرض بعض دول الخليج حصاراً على الدوحة.

شوف تيفي :

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أمس الثلاثاء رسائل اطمئنان للمواطنين والمقيمين بقطر، حول توفر السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق عقب فرض بعض دول الخليج حصاراً على الدوحة.

وذكر بلاغ للوزارة وحول مدى تأثر السوق القطرية بالمقاطعة، بأن السلع الاستهلاكية متوفرة في الأسواق، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية، كما أن عملية الاستيراد مازالت مستمرة بشكل طبيعي لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية ومن مصادر مختلفة.

كما أكدت الوزارة، أن هناك خطة حكومية يتم تفعيلها تضمن عدم تأثر الدولة من جراء مثل هذه الأحداث، إضافة إلى وفرة السلع في السوق , أما فيما يخص السلع التي تستورد عن طريق البر، فقد أكدت الوزارة أن السوق لن تتأثر لأن الغالبية العظمى من السلع المستوردة من المنافذ الجوية والبحرية، كما ان الدولة القطرية حسب البلاغ ذاته، تنسق مع جميع الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي وهناك خطط بديلة لمواجهة أي نقص، علما ان لقطر منفذ حدودي بري وحيد مع السعودية وتعتمد عليه بشكل كبير لاستيراد المواد الغذائية.

وأضاف البلاغ ذاته أن أسعار السلع لن تتأثر جراء التطورات الأخيرة، وأن أي تغيير في الأسعار يتم بتنسيق مع الوزارة، كما أكد البلاغ لكل من يعيش على الأرض القطرية بأن الوضع في الأسواق عادي وطبيعي.


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قطر المواد الغدائية شوف تيفي الوزارة الحكومة

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