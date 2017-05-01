اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم 2017 مر في ظروف جيدة ﻿

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2017 مر في ظروف جيدة.

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أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2017 مر في ظروف جيدة.

وذكر بلاغ للوزارة أن خلايا اليقظة والتتبع تمكنت في ظرف زمني قياسي، بتنسيق مع المصالح الأمنية، من ضبط بعض ممن كانوا وراء عملية تصوير موضوعين ونشرهما على صفحات التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الاختبارات، مؤكدا أنه تم القبض على عدد منهم وإحالتهم على القضاء.

وأضاف أن هذا اليوم عرف تسجيل 729 حالة غش مقابل 1898 حالة سجلت في نفس اليوم من دورة 2016، وهو ما يشير إلى تراجع عدد حالات الغش بنسبة 62 في المئة.

وشددت الوزارة على أنها لن تتساهل في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لتأمين امتحانات البكالوريا بالصرامة اللازمة في ظل احترام المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.