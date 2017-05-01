مثير:السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل متعاطف مع قطر.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف أحمد سيف الشامسي، النائب الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، أن التعاطف أو الميل أو المحاباة اتجاه دولة قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها

"شوف تيفي"

كشف أحمد سيف الشامسي، النائب الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، أن التعاطف أو الميل أو المحاباة اتجاه دولة قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقباً عليها بـ السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبـ الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.

وحسب ما كشف عنه موقع "العربية .نت" السعودي فقد أكد المستشار حمد سيف الشامسي، بأنه تم اتخاذ قرار حاسم ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها، ولهذا ستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.