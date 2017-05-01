''عادل إمام'' يثير غضب المغاربة ويصف المغرب ببلاد السحر والسحرة ﻿

عادت الأعمال الفنية المصرية للإساءة للمغرب وشعبه وثقافته من جديد , من خلال العمل الجديد لـ''الزعيم'' عادل إمام '' “عفاريت عدلي علام” الذي يُعرض في رمضان 2017 على قناة “إم بي سي” , حيث ربطت إحدى مشاهد

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



عادت الأعمال الفنية المصرية للإساءة للمغرب وشعبه وثقافته من جديد , من خلال العمل الجديد لـ''الزعيم'' عادل إمام '' “عفاريت عدلي علام” الذي يُعرض في رمضان 2017 على قناة “إم بي سي” , حيث ربطت إحدى مشاهد العمل طقوس السحر والشعوذة بالشعب المغربي و بمدينة مراكش على وجه الخصوص .

وأثار المسلسل الذي أخرجه رامي إمام، استياء عدد كبير من المشاهدين المغاربة الذين عبروا عن استنكارهم لوصف المغاربة بالساحرين والمشعوذين، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تنسب فيها مثل هذه التهم للمغاربة , في أعمال فنية و برامج أو لقاءات صحفية.

و كانت الحلقة الخامسة من مسلسل ''عفاريت عدلي علام” , أدرجت حوارا لإحدى أبطال المسلسل الممثلة ''هالة صدقي'' التي جسدت دور زوجة عادل إمام في العمل ، أن شيخ مغربي بمراكش قد قام بعمل سحر أسود لها من أجل تفريقها عن زوجها وتطليقها منه، وذلك من أجل سحب المزيد من الأموال منها, وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور المغربي و الذي رأى فيها أن عددا من الفنانين و المشاهير الذين يحبهم و يقدرهم المغاربة يكنون عداءا و حقدا للمغرب.

و كان بعض الفنانين و بعض الجماهير المغربية قد وجهت نقدا شديد اللهجة للممثل القدير ''محمد مفتاح'' بسبب قبوله المشاركة في عمل فني رمضاني للفنان عادل إمام , منحه من خلاله دور ''يهودي'' , حيث رأى متتبعون أنها إهانة للفن و الفنانين المغاربة والذين تنظر لهم الدراما المصرية على أنهم مجرد مشتل يستعان به بين الفينة و الأخرى من أجل تجسيد دور اليهود وبائعات الهوى والسحرة.





