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ر سميا: هذا ما قررته سلطات مطار قطر لصالح معتمرين مغاربة علقوا لفترة بسبب إغلاق الأجواء بعد قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 10:59 ر سميا: هذا ما قررته سلطات مطار قطر لصالح معتمرين مغاربة علقوا لفترة بسبب إغلاق الأجواء بعد قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة | دولي
ر سميا: هذا ما قررته سلطات مطار قطر لصالح معتمرين مغاربة علقوا لفترة بسبب إغلاق الأجواء بعد قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة
أفادت السفارة المغربية بالدوحة بأنه، تم بتنسيق ما بين سلطات مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، أمس الثلاثاء، تسيير رحلتين عبر مسقط والكويت لفائدة معتمرين مغاربة علقوا لفترة بالمطار بسبب

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت السفارة المغربية بالدوحة بأنه، تم بتنسيق ما بين سلطات مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، أمس الثلاثاء، تسيير رحلتين عبر مسقط والكويت لفائدة معتمرين مغاربة علقوا لفترة بالمطار بسبب إغلاق الأجواء بين الدوحة والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت مصالح السفارة المغربية، اليوم الأربعاء، أن المواطنين المغاربة الذين كانوا متوجهين الى جدة والمدينة المنورة عبر رحلتي الخطوط الجوية القطرية (رقم الرحلة كيو إر 396 ) والخطوط الملكية المغربية (رقم الرحلة أ ت 216 ) وعلقوا لفترة بمطار حمد الدولي بسب إغلاق الأجواء قد تم تامين طائرات خاصة لهم من قبل سلطات مطار حمد الدولي عبر كل من الكويت ومسقط.

وأضاف المصدر ذاته أن المسافرين المغاربة، الذين كانوا في طريقهم الى الديار المقدسة، تزامن وصولهم على التوالي، ما بين الفجر والحادية عشرة ليلا من يوم خامس يونيو الجاري، مع تنفيذ إغلاق الأجواء بين دولة قطر وعدد من دول الجوار.

وأكدت السفارة أن سلطات مطار حمد الدولي كانت وجهت المسافرين المغاربة، الى جانب من تصادف وجودهم من مسافرين من دول أخرى، الى الغرف المتوفرة بالمطار ووفرت للباقي ظروف انتظار ملائمة داخل قاعات المطار مع وجبات وأغطية، مشيرة كذلك الى أن السلطات القطرية المشرفة بعين المكان بذلت كل الجهود لتوفير ظروف انتظار جيدة للمسافرين المغاربة، الى حين تم تأمين رحلات بديلة لفائدتهم.

ومن جهتها، أكدت شركة الخطوط الجوية القطرية، في بيان أصدرته أمس، أن جميع المسافرين من الدوحة الذين كانوا متواجدين بمطار حمد الدولي في طريقهم الى المملكة العربية السعودية قد تمت مساعدتهم عن طريق رحلات بديلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوفل تيفي السفارة المعتمرين المغاربة الخطوط القطرية سلطات مطار حمد الدولي

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