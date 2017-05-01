تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجومين على البرلمان وضريح الخميني في إيران ﻿

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية، يومه الأربعاء، الهجومين على البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس ىبريس نقلا عن وكالة ''أعماق'' التابعة للتنظيم عبر تطبيق ''تلغرام''.

"شوف تيفي"

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية، يومه الأربعاء، الهجومين على البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس ىبريس نقلا عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عبر تطبيق "تلغرام".

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن وكالة أعماق، قالت إن مقاتلين من الدولة الإسلامية هاجموا ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران.



