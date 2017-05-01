عاجل.. تفجيرات انتحارية تهز مرقد الإ مام الخميني في ايران..وهذا عدد القتلى ﻿

فجر انتحاري نفسه خارج ما يسمى بمرقد زعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني في جنوب طهران قبل قليل من يو مه الأربعاء، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس,.

"شوف تيفي"

فجر انتحاري نفسه خارج ما يسمى بمرقد زعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني في جنوب طهران قبل قليل من يو مه الأربعاء، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس,.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن التفجير الأول سبقه آخر، حيث قامت انتحارية، بتفجير نفسها خارج المرقد بعدما اقتحمه ثلاثة أو أربعة مسلحين، مشيرة إلى أن هذه العملية تزامنت مع هجوم على مجمع مجلس الشورى في وسط المدينة، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.