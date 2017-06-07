عاجل..الفايسبوك يهزم حصاد لليوم الثاني في امتحانات الباكالوريا: تسريب أسئلة وأجوبة امتحان مادة الرياضيات ﻿

''شوف تيفي''
بعد دقائق من انطلاق امتحان الرياضيات الخاص بالامتحان الوطني الموحد للباكالوريا صباح يومه الأربعاء، نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية أوراق الأسئلة بالإضافة إلى العديد من الأوراق الخاصة بالأجوبة.
وتفاعل العشرات من الفايسبوكيين مع هذا التسريب الجديد، حيث أكد العديد منهم على أن بعض التلاميذ وبعض الصفحات الفايسبوكية، استطاعوا مرة أخرى تسريب الامتحانات بسهولة بالرغم من الإجراءات المتخذة من طرف وزارة محمد حصاد.
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