السجن 10 سنوات مع الغرامة لمن يتضامن مع قطر في الفايسبوك ﻿

أكد النائب العام لدولة الإمارات ''حمد سيف الشامسي''، أن الإمارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر'' نتيجة لسياستها العدائية والغير مسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية''.

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أكد النائب العام لدولة الإمارات ''حمد سيف الشامسي''، أن الإمارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر'' نتيجة لسياستها العدائية والغير مسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية''.



وحسب ذات المصدر، فقد ''حذرت الإمارات من أي مشاركات قولا أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراض على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر''.



ووفق مصادر إعلامية إماراتية، ''سيتعرض كل من يخالف ذلك للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة''.

وتتزايد الضغوط على دولة قطر منذ التصريح الذي بتثه وكالة أنباء الإمارة الصغيرة يهاجم فيه الإمارات والسعودية، والذي تم حذفه فيما بعد بمبرر إختراق الوكالة من طرف قراصنة، لكن دول الجوار يتهمون قطر بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتأثير فيها عبر الذراع الإعلامية الممثلة في قناة الجزيرة.