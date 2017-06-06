سبحان الله..زوجة شابة ولدات ثلاثة ديال التوائم في صحة جيدة بمدينة فاس ...لكن الأب عاطل عن العمل ﻿

شهد مستشفى الغساني بمدينة فاس ولادة ثلاث توائم لسيدة تبلغ من العمر 25 سنة ويتعلق الأمر بكل من بنتين وذكر جرى ذلك إثر اجرائها لعملية قيصرية أشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي بالمستشفى المذكور.

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شهد مستشفى الغساني بمدينة فاس ولادة ثلاث توائم لسيدة تبلغ من العمر 25 سنة ويتعلق الأمر بكل من بنتين وذكر جرى ذلك إثر اجرائها لعملية قيصرية أشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي بالمستشفى المذكور.

وبهذا الشأن طالبت والدة السيدة المذكورة من المسؤولين الإعتناء بالتوائم خاصة أن هذه الحالة تعتبر هي الأولى من نوعها بمدينة فاس..

تجدر الإشارة إلى أن والد التوائم عاطل عن العمل وغير قادر على تلبية حاجيات أطفاله.