 إخلاء طائرة استرالية بسبب العثور على عبوة ناسفة ﻿
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إخلاء طائرة استرالية بسبب العثور على عبوة ناسفة

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 02:36 إخلاء طائرة استرالية بسبب العثور على عبوة ناسفة | دولي
إخلاء طائرة استرالية بسبب العثور على عبوة ناسفة
تم إخلاء طائرة أسترالية اليوم الثلاثاء بشكل طارئ، بعد إخبارهم بالعثور على عبوة ناسفة في الطائرة، وذلك قبل إقلاعها من مطار مدينة البوري،

شوف تيفي

تم إخلاء طائرة أسترالية اليوم الثلاثاء بشكل طارئ، بعد إخبارهم بالعثور على عبوة ناسفة في الطائرة، وذلك قبل إقلاعها من مطار مدينة البوري،

هذا وحلت عناصر الأمن إلى الطائرة حيث باشرت التفتيش بشكل دقيق كما تم إجلاء جميع ركابها البالغ عددهم 42 شخصا، دون العثور على شيء.

وذكرت وسائل إعلام استرالية أن الركاب سمعوا أحدا ما يصرخ « اتركوا أمتعتكم واخرجوا من الطائرة واهربوا »، مماجعلهم يقفزون من الطائرة مذعورين.

 

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إخلاء طائرة استرالية عبوة ناسفة دولي

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