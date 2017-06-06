عاجل..دولة مغاربية تعلن قطع علاقاتها مع قطر ﻿

قالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن موريتانيا أعلنت رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعد أن قطعت دول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر بداية الأسبوع متهمة إياها بدعم

شوف تيفي

قالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن موريتانيا أعلنت رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعد أن قطعت دول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر بداية الأسبوع متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ''قررت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر'' وأرجعت ذلك إلى سياستها في المنطقة التي ارتبطت ''بدعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة وعملت على نشر الفوضى في العديد من البلدان العربية''.

وفي وقت سابق، قررت الأردن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر على خلفية الأزمة نفسها.