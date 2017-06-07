عاجل.. مسن يتسبب في خسائر مادية للترامواي بالبيضاء ﻿

علمت شوف تيفي أن مواطن سبعيني تسبب في حادثة سير خطيرة بعدما اصطدمت سياراته الرباعية الدفع بسكة الترامواي بمحطة بوسيجور بحي الأندية بالدارالبيضاء ليلة اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مواطن سبعيني تسبب في حادثة سير خطيرة بعدما اصطدمت سياراته الرباعية الدفع بسكة الترامواي بمحطة بوسيجور بحي الأندية بالدارالبيضاء ليلة اليوم الثلاثاء.

وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان فإن سائق السيارة اصطدم بعمود كهربائي متواجد بسكة الترامواي، بعدما فقد السيطرة على مقود عربته بسبب السرعة المفرطة ليجد نفسه وسط السكة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادثة المذكورة تسببت في إصابة سائق السيارة بجروح خفيفة فيما أُصيب صديقه الذي كان بجانبه بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقله إلى المستشفى الحسني الكائن بمنطقة الحي الحسني.

هذا وفور علمها بالحادثة الخطيرة، حلت إلى عين المكان العناصر الأمنية إلى عين المكان من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي ألحق أضرار في السيارة وفي ممتلكات الدولة.