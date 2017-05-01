بعد قرار قطع العلاقات معها وفرض الحصار عليها: قطر تكشف حقيقة قلة المواد الاستهلاكية في أسواقها ﻿

بعد 24 ساعة، من نشر وسائل إعلام عربية مجموعة من المعطيات، تفيد أن الأسواق القطرية، أصبحت خالية من المواد الاستهلاكية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها من طرف الرباعي ''السعودية، البحرين، الإمارات،

''شوف تيفي''



بعد 24 ساعة، من نشر وسائل إعلام عربية مجموعة من المعطيات، تفيد أن الأسواق القطرية، أصبحت خالية من المواد الاستهلاكية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها من طرف الرباعي ''السعودية، البحرين، الإمارات، ومصر'' بسبب فرض الحصار التجاري عليها، خرجت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، اليوم الثلاثاء، ببلاغ طمأنت من خلاله جميع المواطنين والمقيمين بقطر، حول حقيقة السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق.



وحسب البلاغ ذاته فإن هناك مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية بقطر، كما أن عملية الاستيراد مازالت مستمرة بشكل طبيعي لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية ومن مصادر مختلفة، مشيرا إلى وجود خطة حكومية يتم تفعيلها تضمن عدم تأثر الدولة من جراء مثل هذه الأحداث، إضافة إلى وفرة السلع في السوق.



وقال البلاغ إن السوق القطرية لن تتأثر لأن الغالبية العظمى من السلع المستوردة من المنافذ الجوية والبحرية، مؤكدا أن الدولة القطرية ، تنسق مع جميع الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي وهناك خطط بديلة لمواجهة أي نقص، بالرغم من أن المنفذ الحدودي البري الوحيد هو مع السعودية والذي تعتمد عليه بشكل كبير لاستيراد المواد الغذائية.



وأكد البلاغ أن أسعار السلع لن تتأثر جراء التطورات الأخيرة، وأن أي تغيير في الأسعار يتم بتنسيق مع الوزارة، ولهذا فإن الوضع في الأسواق عادي وطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية، أعلنت استعدادها لتقديم خدمة لقطر من خلال السماح لها باستخدام موانئ إيران حتى تستطيع الحصول على المواد الاستهلاكية التي تحتاجها.