خاص..بعد لقائه عائلة "ناصر الزفزافي"..العثماني والداودي ببيت بن كيران ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه مباشرة بعد إستقبال عبد الإله بن كيران ببيته بالرباط، والدا ''ناصر الزفزافي'' يوم أمس الإثنين، حل كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أنه مباشرة بعد إستقبال عبد الإله بن كيران ببيته بالرباط، والدا "ناصر الزفزافي" يوم أمس الإثنين، حل كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي أيضا بمنزل بن كيران.



وحسب مصادر مطلعة، فالإجتماع المفاجئ ببيت بن كيران والمسؤولين الحكومين، تداولوا خلاله في نقطتين رئيسيتين هما، الأوضاع بمدينة الحسيمة على خلفية اعتقال الأمن لنشطاء حراك الريف، وكذا الأوضاع بمنطقة الخليج بعد قطع عدة دول لعلاقاتها مع دولة قطر.



وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران، أكد للمسؤولين الحكوميين أن حزب العدالة والتنمية بعيد عما يقع بين دول الخليج، مطالبا المسؤولين بالحزب إلى عدم التصريح بصفتهما الحزبية حول الموضوع.



هذا، ومازال بن كيران يرفض عقد إجتماع رسمي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى حدود هذه اللحظات، رغم مواقف صقور الحزب التي تطالب بعقد الهيئات التنظيمية للحزب في أقرب الآجال.