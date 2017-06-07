ممثلة مشهورة تعلن اعتزالها بسبب السياسة ﻿

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بأنها تستسعد لولوج مجال السياسة خلال الفترة المقبلة عقب الإنتهاء من تصوير مسلسلها الحالي « أرض جو ».

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كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بأنها تستسعد لولوج مجال السياسة خلال الفترة المقبلة عقب الإنتهاء من تصوير مسلسلها الحالي « أرض جو ».

وحسب ما كشفت عنه جريدة الوطن فإن غادة عبد الرازق تسعى لمنصب عضو مجلس النواب في الدورة المقبلة، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تعتزل التمثيل لتخوض الإنتخابات.

وبهذا الشأن، صرحت الممثلة المشهورة أنها لو أصبحت عضوة في البرلمان ستعتزل عالم التمثيل، كما أكدت أنه واجب عليها أن تتناول أعمالها الفنية كل ما يظلم السيدات إضافة إلى تقديم مشاكل المرأة في المجتمع.