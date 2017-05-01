مثير: فدية بمليار دولار مقدمة لجماعة إرهابية كانت سببا في تأجج الصراع بين قطر وبعض الدول الخليجية ﻿

كشفت صحيفة الفايننشال تايمز في مقالها الافتتاحي الذي خصصته للكشف عن بعض المعطيات المتعلقة بالأزمة بين قطر وباقي الدول الخليجية، أن ما جعل السعودية ومصر ودولة الإمارات المتحدة والبحرين تقرر قطع

''شوف تيفي''

كشفت صحيفة الفايننشال تايمز في مقالها الافتتاحي الذي خصصته للكشف عن بعض المعطيات المتعلقة بالأزمة بين قطر وباقي الدول الخليجية، أن ما جعل السعودية ومصر ودولة الإمارات المتحدة والبحرين تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتعلن إغلاق الحدود معها وكذا الأجواء والموانئ بوجه وسائل نقلها، كان بسبب فدية بمبلغ مليار دولار قدمتها قطر لتحرير أعضاء في عائلتها الحاكمة كانوا في رحلة لصيد الصقور واختطفوا في العراق من طرف مليشيات شيعية.



وحسب موقع شبكة ''سي بي سي'' فقد أوضحت الصحيفة البريطانية، أن مراسلها، قال نقلا عن أشخاص، على صلة بالصفقة التي تمت في أبريل الماضي إن ما أغضب السعودية وحلفائها هو دفع الدوحة لفدية إلى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل في سوريا ورجال أمن إيرانيين، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى أشخاص من كل الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من الميليشيات الشيعية العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية، حيث تأكد لها دفع قطر لمبلغ 700 مليون دولار إلى شخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ 26 المختطفين في العراق، كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.

وأشارت ذات الصحفية أن القضية بدأت مع قيام جماعة تابعة لحزب الله في العراق باختطاف القطريين في دجنبر 2015، قبل أن يتم نقلهم إلى إيران، ولإطلاق سراحهم، وصلت قطر لاتفاق مع حزب الله اللبناني تم من خلاله دفع فدية أولى للمليشيات العراقية المتورطة في عملية الاختطاف، وأيضا لجماعة فتح الشام السنية المتشددة في سوريا، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة والتي تمثل فرع تنظيم القاعدة في سوريا مقابل إطلاق سراح مقاتلين شيعة محتجزين لديها، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجلاء بلدتين يحاصرها مسلحو المعارضة السورية مقابل بلدات يحاصرها مسلحون شيعة.



وختمت الصحيفة البريطانية تحليلها بالإشارة إلى أنه وبالإضافة إلى المعطيات السابقة، فإن السعودية تحركت لترويض قطر بسبب إيوائها ودعمها للعديد من الحركات الإسلامية، المعتدلة والمتطرفة، ورفضها السير على التوجه الإقليمي للسعودية وحلفائها لدعم الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة جماعة الإخوان المسلمين المنتخبة في مصر، ورفضها مسايرة التوجه السعودي بتصعيد الضغط على إيران.