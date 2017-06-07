بالصورة..عبد الرحمان اليوسفي في جلسة اسثنائية على مائدة الإفطار في رمضان ﻿

نشر فايسبوكيون صورا جديدة للزعيم الإتحادي والوزير الأول الأسبق ، عبد الرحمان اليوسفي على مائدة الإفطار الرمضانية رفقة زوجته وأعضاء سابقين بديوانه، داخل إحدى المطاعم المعروفة بمدينة الدار

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نشر فايسبوكيون صورا جديدة للزعيم الإتحادي والوزير الأول الأسبق ، عبد الرحمان اليوسفي على مائدة الإفطار الرمضانية رفقة زوجته وأعضاء سابقين بديوانه، داخل إحدى المطاعم المعروفة بمدينة الدار البيضاء.



وحسب ذات المصادر، ظهر الكاتب الأول الأسبق لحزب الإتحاد الإشتراكي، في صحة جيدة وهو في منتهى "الانتشاء يتناول وجبة فطور رمضان بأحد المطاعم الراقية على كورنيش عين الذياب بالدار البيضاء".



وأفاد الصحفي "مصطفى الفن" فقد شارك اليوسفي، الذي كان مرفوقا بزوجته، وجبة الإفطار مغرب اليوم الثلاثاء، بعض أصدقائه ضمنهم مستشاره السابق في الشؤون الاقتصادية إدريس الكراوي والمدير العام السابق لسابريس محمد برادة الذي كان هو أيضا مصحوبا بزوجته".



وأضاف "الفن" أن "اليوسفي لم يكن هو الشخصية العمومية الوحيدة في هذا المطعم، بل كانت هناك شخصيات عمومية وازنة حاضرة هنا لتناول وجبة الفطور، إذ أن البعض من هذه الشخصيات حرصوا على التقاط صور مع الزعيم الاتحادي، فيما انتزع مواطن آخر من مرتادي هذا المطعم ابتسامة عريضة من اليوسفي عندما قال له "إن والدي اتحادي وسيفرح كثيرا بصورتي معك".



