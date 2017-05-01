 ''طباخي'' السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين ﻿
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''طباخي'' السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 00:56 طباخي السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين | حوادث و حقوق
''طباخي'' السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين
قال مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن محاولة فرار أحد نزلاء السجن المدني بطنجة، عشية يوم أمس الإثنين، قد تم إحباطها من طرف ''الطباخين'' الذين رأوا السجين وهو يتسلق سطح المطبخ في محاولة فاشلة للفرار.

شوف تيفي


قال مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن محاولة فرار أحد نزلاء السجن المدني بطنجة، عشية يوم أمس الإثنين، قد تم إحباطها من طرف ''الطباخين'' الذين رأوا السجين وهو يتسلق سطح المطبخ في محاولة فاشلة للفرار.

ونفى ذات المصدر، دخول الشرطة القضائية على الخط، مؤكدا بأن بحثا داخليا تحث إشراف مسؤولي السجن قد انطلق مباشرة بعد فشل محاولة الفرار، التي أقدم عليها السجين، حيث قام بتسلق جدران المطبخ في محاولة للوصول إلى الحائط الرئيسي المؤدي إلى محيط السجن، لكن يقظة موظفي المطبخ أحبطت محاولة المعتقل الفرار.

وأضاف ذات المصدر، أن مراقبي السور الشائك المؤدي إلى الشارع العام، هم أيضا راقبوا السجين فوق سطح المطبخ، وظلوا يتتبعون خطواته قبل الإطاحة به من طرف موظفي المطبخ، حيث أعلنت حالة إستنفار قصوى داخل السجن خاصة على مستوى السور الشائك المؤدي إلى الشارع العام، مخافة نجاح عملية الفرار العشوائية، وتكرار سيناريوهات مشابهة في وقت سابق.


‫شوف تيفي

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السجن طنجة المطبخ التسلق شوف تيفي

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