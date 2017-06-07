بالصورة.. مغاربة يسخرون من باطمة بعد فتحها حساب بإسم مولودتها غزل على الانستغرام ﻿

نشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، صورة، توضح أن الفنانة المغربية دنيا باطمة، قررت فتح حساب على الانستغرام باسم مولودتها المنتظرة التي أطلقت عليها اسم ''غزل'' بالرغم من أنها لم ترى النور بعد.

"شوف تيفي"



نشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، صورة، توضح أن الفنانة المغربية دنيا باطمة، قررت فتح حساب على الانستغرام باسم مولودتها المنتظرة التي أطلقت عليها اسم "غزل" بالرغم من أنها لم ترى النور بعد.



وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا القرار، حيث قام البعض منهم بالسخرية من باطمة، واصفين فتحها لهذا الحساب بالقرار الغريب وبالسابقة، بينما كتب آخرون" تيزيد ونسميوه سْعيد"، موضحين أن الجنين "غزل" التي ما تزال في أحشاء الفنانة المغربية لم تولد بعد لكي يتم إطلاق اسمهما على حساب بأحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم "الانستغرام".



تجدر الإشارة إلى أن دنيا باطمة من المنتظر أن تضع مولودتها الأولى من زوجها المنتج البحريني محمد الترك خلال الأيام القليلة المقبلة.



