رسميا..العدل والإحسان تعلن مشاركتها في المسيرة الإحتجاجية الوطنية ليوم الأحد المقبل ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بنداء من طرف الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تؤكد من خلاله مشاركتها في المسيرة الوطنية الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط.

شوف تيفي





توصلت "شوف تيفي" بنداء من طرف الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تؤكد من خلاله مشاركتها في المسيرة الوطنية الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط.



وحسب النداء، دعت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان "الشعب المغربي إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، التي ستنظم يوم الأحد 11 يونيو 2017 بالرباط على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد".



وأوضح النداء أن أسباب مشاركتها في المسيرة، بهدف " المطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الحكرة والتعسف والقمع الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة" وفق نص النداء.





