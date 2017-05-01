رسميا...موريتانيا والأردن تقطع علاقاتهما الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب ''الإرهاب'' و قناة الجزيرة ﻿

أعلنت موريتانيا ، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ، لتنضم لذلك إلى عدة دول أخرى اتخذت القرار بعد البيان الصادر يوم الإثنين الماضي بتوقيع كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة،



شوف تيفي

أعلنت موريتانيا ، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ، لتنضم لذلك إلى عدة دول أخرى اتخذت القرار بعد البيان الصادر يوم الإثنين الماضي بتوقيع كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد تورطها في دعم ''الإرهاب'' .

وأصدرت الدول المذكورة بياناً منفصلاً يشرح أسباب قرارها، حيث اتفقت كلها على دور قطر في دعم الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الداخلية للبلدان الأخرى.

وقررت السلطات الأردنية عشية اليوم الثلاثاء، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر و إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ''محمد المومني'' إن القرار جاء بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر و السعودية و الإمارات ومملكة البحرين وبين قطر.

وأكد المومني أن تحقيق الأمن والإستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات المنطقة العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وأكد المومني أن الحكومة تأمل تجاوز هذه المرحلة وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل للشعوب.



