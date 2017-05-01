عاجل..الخطوط الجوية الملكية المغربية تلغي رحلات عبر قطر إلى دول عربية أعلنت رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة ﻿

ألغت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر

"شوف تيفي"

ألغت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عربية قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء.

وأكد المصادر ذاتها أن إلغاء هذه الرحلات بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسب دعمها للجماعات الإرهابية وعلاقاتها مع إيران وميليشياتها.



