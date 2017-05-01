 إسقاط تهمة المس بالإحترام الواجب للملك في حق الزفزافي ﻿
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إسقاط تهمة المس بالإحترام الواجب للملك في حق الزفزافي

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 22:31 إسقاط تهمة المس بالإحترام الواجب للملك في حق الزفزافي | بوليتيك
إسقاط تهمة المس بالإحترام الواجب للملك في حق الزفزافي
كان لافتا عدم توجيه اتهامات إلى ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، تتعلق بالمس بالإحترام الواجب للملك وهي التهمة التي ترددت على لسان عدد من المسؤولين وهم يتحدثون عن المساس بالمؤسسات، بناء على ما ورد

شوف تيفي

 

كان لافتا عدم توجيه اتهامات إلى ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، تتعلق بالمس بالإحترام الواجب للملك وهي التهمة التي ترددت على لسان عدد من المسؤولين وهم يتحدثون عن المساس بالمؤسسات، بناء على ما ورد في بعض الأشرطة التي كان يبثها الزفزافي.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن إسقاط الإتهامات المرتبطة بالملك قد يجد تفسيره في التعليمات التي كان العاهل المغربي قد وجهها إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، عندما دعاه إلى عدم متابعة المواطنين عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بشخصه.

 

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الملك ناصر الزفزافي بوليتيك

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