غضب عارم ضد ''وزير الكراطة'' بعد ترؤسه لجلسة البرلمان ﻿

عاد وزير الشباب والرياضة السابق ''محمد أوزين'' ليتصدر المشهد السياسي من جديد داخل صفحات التواصل الإجتماعي، بعد تسييره للجلسة العمومية التي جرت اليوم، بحضور كل من وزير الداخلية والعدل والحريات للرد

شوف تيفي





عاد وزير الشباب والرياضة السابق ''محمد أوزين'' ليتصدر المشهد السياسي من جديد داخل صفحات التواصل الإجتماعي، بعد تسييره للجلسة العمومية التي جرت اليوم، بحضور كل من وزير الداخلية والعدل والحريات للرد على تساؤلات الفرق البرلمانية حول الاعتقالات الأخيرة لنشطاء حراك الريف.



وهاجم بعض النشطاء الفايسبوكيين، ''محمد أوزين'' الذين وصفوه بوزير ''الكراطة'' نسبة للفضيحة الكبيرة التي مازالت تلاحقه بعد فضح مياه الأمطار لملعب الرباط، الذي التهم أزيد من 22 مليار سنتيم، إبان تعيينه على رأس وزارة الشباب والرياضة.



ونشر الفايسبوكيين صور محمد أوزين وهو يترأس جلسة مجلس النواب، حيث رفض النشطاء عودة الوزير السابق إلى المشهد السياسي من جديد، رافعين الصورة التي وصلت للعالمية والتي تظهر استعانة مستخدمي الملعب ''بالكراطة'' لتجفيف المياه بملعب الرباط مباشرة بعد إفتتاحه.

وأطلق بعض الفايسبوكيين، ''هاشتاغ'' جديد تحت إسم ''كراطتي- سر سعادتي'' في إشارة إلى العودة الجديدة للبرلماني باسم الحركة الشعبية عن إقليم إفران، الذي عاد لممارسة العمل السياسي من بوابة البرلمان رغم فضيحة 22 مليار سنتيم التي صرفت على أرضية الملعب من دون فائدة.





