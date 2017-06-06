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مثير وبالصور..بالرغم من محنته بفرنسا: سعد المجرد ربح الملايين..

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 19:57 مثير وبالصور..بالرغم من محنته بفرنسا: سعد المجرد ربح الملايين.. | ثقافة و فنون
مثير وبالصور..بالرغم من محنته بفرنسا: سعد المجرد ربح الملايين..
أكد موقع “Social Blade” أن قناة الفنان المغربي سعد لمجرد على موقع “يوتيوب”، حصلت على أكثر من 960 مليون مشاهدة، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية ضخمة من موقع ''يوتيوب''.

"شوف تيفي"

أكد موقع “Social Blade” أن قناة الفنان المغربي سعد لمجرد على موقع “يوتيوب”، حصلت على أكثر من 960 مليون مشاهدة، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية ضخمة من موقع "يوتيوب".

و أشار الموقع المذكور المعروف عالميا بنشره آخر المستجدات الخاصة بنسبة المشاهدة، أن مداخيل قناة سعد المجرد في السنة الواحدة قد تصل إلى مليون و200 ألف دولار أمريكي، أي أكثر من مليار سنتيم مغربي.

وأوضح الموقع أن نسبة مشاهدة قناة "المعلم"، ارتفعت بشكل كبير أبريل سنة 2015، ووصلت لأعلى معدلاتها نهاية سنة 2016، وهي الفترة التي عرفت إيقافه من طرف الشرطة الفرنسية عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد اليوتوب الاغتصاب

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