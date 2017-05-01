بالفيديو..أمال صقر تصدم الجميع بخصوص الأعمال الرمضانية في القنوات العمومية..أنا كنتفرج غير فالقنوات العربية حيث المستوى كبير بزاف ولا مجال للمقارنة حيث عندنا التكرار