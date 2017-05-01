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سابقة...البرلمانيون ينزلون لشوارع الرباط للإحتجاج حفاظا على تقاعدهم

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 19:11 سابقة...البرلمانيون ينزلون لشوارع الرباط للإحتجاج حفاظا على تقاعدهم | بوليتيك
سابقة...البرلمانيون ينزلون لشوارع الرباط للإحتجاج حفاظا على تقاعدهم
كشف برلماني سابق، لقناة ''شوف تيفي'' أن وضعيتهم المادية والإدارية مازالت لم تسوى بعد، منذ فشلهم في العودة كنواب لأقاليمهم بالبرلمان.

شوف تيفي

كشف برلماني سابق، لقناة "شوف تيفي" أن وضعيتهم المادية والإدارية مازالت لم تسوى بعد، منذ فشلهم في العودة كنواب لأقاليمهم بالبرلمان.

وأضاف ذات المصدر الذي طالب بعدم الكشف عن هويته خوفا من ردود فعل قيادة حزبه، أنه لحدود اليوم هناك بعض البرلمانيين المحالين على التقاعد لم يتوصلوا بعد بأجرتهم الشهرية المخولة لهم قانونا بعد قضاء ولايتين برلمانيتين، متسائلا "هل يرغب رئيس المجلس في نزول البرلمانيين للشارع ليسوي وضعيتهم المادية والإدارية".

وأوضح ذات المصدر، أنه سبق تشكيل لجنة من طرف المكتب المسير، للحسم في الحلول المقترحة، تتلخص في رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 63 سنةعلى غرار نظام التقاعد المعمول به في القطاع العام.

وقال ذات المصدر، أن البرلمانيين يصرحون بمواقف مغايرة التي يضمرونها ويخفونها عن المواطنين، حيث يبقى التساؤل المطروح هو المانع من الفرق البرلمانية أغلبية كانت أو معارضة لإصلاح تقاعد البرلمانيين الذي يستفيذ منه حوالي 500 برلماني سابق.


‫شوف تيفي

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البرلمان التقاعد الإدرة التساؤل القانون شوف تيفي

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