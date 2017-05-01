هذا ما قامت به وزارة '' الوردي'' بعد حادثة خنيفرة التي أودت بحياة 14 قتيلا ﻿

تدخلت السلطات الصحية والسلطات المحلية فورعلمها بالحادثة المروعة لنقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات، كما تم نقل الجثامين إلى مستودع الأموات و ذلك

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تدخلت السلطات الصحية والسلطات المحلية فورعلمها بالحادثة المروعة لنقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات، كما تم نقل الجثامين إلى مستودع الأموات و ذلك على إثر الحادثة المأساوية التي وقعت أمس الاثنين 5 يونيو بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى الجماعة الترابية ''آيت إسحاق'' بإقليم خنيفرة، والتي نجمت عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة مكناس في اتجاه مدينة مراكش، لقي 14 مسافرا حتفهم وأصيب 39 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.



وذكر بلاغ لوزارة الصحة حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة منه أنه ونظرا لخطورة إصابة الضحايا، فقد تم نقل 3 منهم بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لمواصلة الفحوصات وتلقي العلاج،بعد أن تلقوا الإسعافات الأولية وتم إعدادهم للنقل الجوي بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة.



وأفاد البلاغ أنه تم نقل 11 مصابا إلى المستشفى الجهوي لبني ملال لمواصلة الفحوصات نظرا لقربهم من مقر سكناهم .ليتم بعد ذلك نقل 7 منهم، نظرا لحالتهم الصحية الحرجة،إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء بواسطة سيارات إسعاف مجهزة بوسائل الإنعاش.



تجدر الإشارة إلى أنه وبمجرد وقوع هذه الحادثة المأساوية تم تشكيل خلية مركزية بوزارة الصحة لتتبع حالة المصابين وتهييء ظروف استقبالهم بالمستشفيات الجهوية والجامعية.





