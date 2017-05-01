أمن بنمسيك يوقع أخطر ''بزناس'' للقرقوبي وبحوزته أزيد من 1000 حبة ''إكستازي'' ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 25 و 35 سنة, من ذوي السوابق العدلية يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 25 و 35 سنة, من ذوي السوابق العدلية يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن توقيف المشبه بهما جاء بعد القيام بمجموعة من التحريات الميدانية والمعطيات الجنائية، ليتم الانتقال إلى منطقة الفداء مرس السلطان، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة 1094 قرصا مهلوسا نوع '' إكستازي'' وهاتفين نقالين ومبلغ مالي.



وأفاد البلاغ ذاته أن الأبحاث لازالت جارية مع المعنيين بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة في أفق تقديمهما أمام العدالة.





