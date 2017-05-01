أمير الكويت يحل بالسعودية و يقود وساطة من أجل حل أزمة الخليج ﻿

شد أمير الكويت الشيخ ''صباح الأحمد الصباح'' اليوم الثلاثاء الرحال صوب المملكة العربية السعودية من أجل قيادة وساطة في قضية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

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شد أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" اليوم الثلاثاء الرحال صوب المملكة العربية السعودية من أجل قيادة وساطة في قضية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الأمير غادر إلى جدة في غرب السعودية على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والإعلام.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد اتهمت أمس الاثنين قطر "بدعم الإرهاب"، حيث اتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.

في حين نفت قطر بشدة اتهامات هذه الدول لها بدعم إسلاميين متشددين وإيران إلا أنها قالت إنها قررت ألا تتخذ أي إجراءات مضادة وتأمل أن تساعد الكويت في حل الخلاف. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقناة الجزيرة التلفزيونية إن أمير قطر تحدث هاتفيا الليلة الماضية مع الشيخ صباح وقرر، من أجل السماح للكويت بالوساطة، تأجيل إلقاء خطاب للشعب القطري.

و سبق للكويت أن قامت بوساطة بين قطر والدول الخليجية في مجلس التعاون في 2014 تم على إثرها إعادة العلاقات مع الدوحة بعد فترة من قطعها من جانب الرياض وأبو ظبي والمنامة , واستثمرت قطر منذ سنوات ثروتها الهائلة من الغاز ونفوذها الإعلامي في المنطقة إلا أن جيرانها من الدول الخليجية العربية ومصر أغضبها منذ فترة طويلة موقفها المستقل ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين, وقطع اليمن أيضا وحكومة شرق ليبيا وجزر المالديف العلاقات مع قطر.





