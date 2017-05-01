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خطير..حضيو راسكم: عصابة بالمحمدية كتنصب على المواطنين ب 80 ألف درهم للواحد مقابل منحهم الفيزا

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 18:58 خطير..حضيو راسكم: عصابة بالمحمدية كتنصب على المواطنين ب 80 ألف درهم للواحد مقابل منحهم الفيزا | حوادث و حقوق
خطير..حضيو راسكم: عصابة بالمحمدية كتنصب على المواطنين ب 80 ألف درهم للواحد مقابل منحهم الفيزا
تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم بين 39 و 49 سنة، على إثر تورطهم في تكوين عصابة متخصصة في تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم بين 39 و 49 سنة، على إثر تورطهم في تكوين عصابة متخصصة في تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية عن طريق التزوير في وثائق إدارية وبنكية.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى أن عناصر هذه العصابة تمكنت من تهجير العشرات من الأشخاص نحو الديار الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تفاوتت بين 6000 و 8000 آلاف أورو، عن طريق تزوير أنظمة أساسية لشركات وهمية يدرج بها اسم المستفيذ من الهجرة غير النظامية بصفته شريكا صوريا، وطلب تأشيرة لهذا الأخير للمشاركة في ملتقيات ذات طابع مرتبط بنشاط الشركة بالبلد المراد السفر إليه بعد تزوير بطاقة الدعوة، وإرفاقها بملف طلب التأشيرة الذي يحتوي أيضا على وثائق إدارية أخرى وبنكية مزورة.

وأكد البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية، حجزت بمنزل العقل المدبر للعصابة، وهو من ذوي السوابق العدلية، ثلاث أنظمة أساسية لشركات، ومجموعة من وصولات وبيانات إيداع وإرسال مبالغ مالية، وكمبيالات، وشيكات بنكية، ووثائق من ضمنها وثيقة مزورة لمؤسسة رسمية، ومستخلصات حسابات بنكية، وشهادة تأمين عن السفر وورقة حجز تذكرة سفر، إلى جانب ثلاث هواتف نقالة وجهاز حاسوب نقال.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الموقوفين، تم تقديمهم جميعا إلى العدالة بمجرد انتهاء البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، والمتمثل في
تكوين عصابة متخصصة في تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية عن طريق التزوير في وثائق إدارية وبنكية والمشاركة.

 

‫شوف تيفي

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