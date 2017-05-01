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عاجل.. انفجار يهز مسجدا بدولة إسلامية نهار رمضان.. وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 18:52 عاجل.. انفجار يهز مسجدا بدولة إسلامية نهار رمضان.. وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل.. انفجار يهز مسجدا بدولة إسلامية نهار رمضان.. وهذا عدد القتلى
قتل سبعة أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل في انفجار قنبلة أمام مسجد تاريخي في مدينة هرات غربي أفغانستان، وذلك حسب ما ذكرته مجموعة من الوكالات الاخبارية.

"شوف تيفي"


قتل سبعة أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل في انفجار قنبلة أمام مسجد تاريخي في مدينة هرات غربي أفغانستان، وذلك حسب ما ذكرته مجموعة من الوكالات الاخبارية.

وأكدت المصادر ذاتها أن شرطة المدينة، قالت في بيان اليوم الثلاثاء " إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار قنبلة أمام مسجد تاريخي".

وأشار البيان تضيف ذات المصادر إلى أن المتفجرات كانت مخبأة على دراجة نارية متوقفة في ساحة انتظار خارج المسجد.

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المغرب شوف تيفي دولة إسلامية فنبلة الوكالات الإخبارية دراجة نارية المتفجرات

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