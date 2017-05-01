مؤثر وبالفيديو..إضراب عام ومسيرة حاشدة لساكنة إمنتانوت طلبا ''للماء والكهرباء'' ومحاسبة المسؤولين ﻿

نظمت ساكنة إمنتانوت قبل قليل مسيرة إحتجاجية حاشدة جابت أهم شوارع المدينة، طالبت بأبسط الحقوق المتمثلة في الماء والكهرباء وتطهير السائل والصحة ورفع التهميش عن المنطقة، وفق الشعارات التي رفعها

شوف تيفي



نظمت ساكنة إمنتانوت قبل قليل مسيرة إحتجاجية حاشدة جابت أهم شوارع المدينة، طالبت بأبسط الحقوق المتمثلة في الماء والكهرباء وتطهير السائل والصحة ورفع التهميش عن المنطقة، وفق الشعارات التي رفعها المحتجون حاملين أعلام المملكة المغربية.



وتزامنت المسيرة الإحتجاجات مع نجاح الاضراب العام وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة تضامنا مع ساكنة امنتانوت ''المهمشة والمنسية'' وفق نشطاء جمعويين بالمنطقة، حيث أن المسؤولين المحليين همهم الوحيد هو الحفاظ على مناصبهم وإمتيازاتهم في حين أن الساكنة محرومة حتى من حق الحصول على التطبيب اللائق.



وتوصلت ''شوف تيفي'' بصور لموظفين يضعون شارات الإضراب أثناء مزاولتهم لعملهم داخل الإدارة، مؤكدين أنهم يتضامنون مع ساكنة البوادي والجبال الذين تزداد معاناتهم مع الجفاف وإرتفاع درجات الحرارة.



