رسميا...حرق 45 سيارة للأمن وإصابة 245 رجل شرطة في الإحتجاجات الأخيرة بالحسيمة ﻿

صرح وزير العدل والحريات محمد أوجار، أنه ثم حرق أزيد من 45 سيارة تابعة للأمن العمومية وإصابة أزيد من 245 عنصر شرطة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف.

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صرح وزير العدل والحريات محمد أوجار، أنه ثم حرق أزيد من 45 سيارة تابعة للأمن العمومية وإصابة أزيد من 245 عنصر شرطة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف.



وأضاف، محمد أوجار، عن وجود سياسة من الليونة والتعامل بتعقل مع الإحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة مؤخرا، مؤكدا أن الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها القوات العمومية، جاءت بعد أحداث إمزورن وواقعة عرقلة خطيب الجمعة.



وأضاف وزير العدل والحريات محمد أوجار، خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين، أن '' القوات العمومية لم تتدخل طيلة 7 أشهر من الوقفات الإحتجاجية بمنطقة الريف''، لكن '' التجاوزات الخطيرة التي وقعت بإمزورن وواقعة إقتحام المسجد دفعت بقوات حفظ النظام إلى التدخل طبقا للقانون''.







