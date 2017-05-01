رسميا CIH يطلق بنكه الإسلامي الجديد ''أمنية بنك'' وهذا جديد خدماته البنكية ﻿

بعد سنتين من إطلاق مشروع تأسيسه، أصبح ''أمنية بنك'' جاهزا للعمل والشروع الفعلي في استقبال زبنائه .



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



بعد سنتين من إطلاق مشروع تأسيسه، أصبح ''أمنية بنك'' جاهزا للعمل والشروع الفعلي في استقبال زبنائه .



وأشار بلاغ لمجموعة القرض العقاري والسياحي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، أن الخدمات التي يقدمها البنك التشاركي الجديد تجيب على جميع متطلبات وحاجيات الزبناء المتعلقة بعالم الأبناك اليومية والتمويلية والاستثمارية

والادخار، بهدف أن يكتفي الزبون بالتعامل مع ''أمنية بنك'' من أجل تلبية كافة متطلباته البنكية .



وأضاف البلاغ أنه تم إنجاز نماذج التعاقد من طرف لجان مشكلة من مهنيين دوليين مع بنك المغرب وعرضها على المجلس الأعلى للعلماء، ومن بين نماذج هذه التعاقدات التي سيوفرها البنك الجديد في الأسابيع المقبلة خدمة المرابحة

والإجارة، لهذا الغرض قررت ''أمنية بنك'' أن تفتح أبوابها للعموم من أجل نشر ثقافة الأبناك التشاركية في المغرب , في انتظار المصادقة على جميع العقود.



وأشار البلاغ إلى أن التواصل مع العملاء الذي يتم بالوكالات أو مراكز النداء وغيرها , يكون غنيا بالاستفسارات و الشروحات بغرض المواكبة والإجابة على متطلبات وحاجيات الزبناء.



البلاغ ذاته أشار إلى أن ثلاثة وكالات فتحت أبوابها , اثنان منها بالدارالبيضاء وواحدة بالرباط , وتتعهد الوكالات المذكورة باستقبال الزبناء ومدهم بكل المعلومات المتعلقة بتمويل الأبناك التشاركية والتعرف على مشاريعهم , كما تتعهد بفتح ما مجموعه 20 وكالة بكافة جهات المغرب في ظرف سنة ، ما عزم المجموعة إطلاق خدماتها عبر الإنترنيت.







