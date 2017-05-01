 رسميا...البرلمان يسقط ''منع الحجز على ممتلكات الدولة'' وقانون المالية يدخل حيز التنفيذ ﻿
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رسميا...البرلمان يسقط منع الحجز على ممتلكات الدولة وقانون المالية يدخل حيز التنفيذ | بوليتيك

رسميا...البرلمان يسقط ''منع الحجز على ممتلكات الدولة'' وقانون المالية يدخل حيز التنفيذ

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رسميا...البرلمان يسقط ''منع الحجز على ممتلكات الدولة'' وقانون المالية يدخل حيز التنفيذ

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 18:18 رسميا...البرلمان يسقط منع الحجز على ممتلكات الدولة وقانون المالية يدخل حيز التنفيذ | بوليتيك
رسميا...البرلمان يسقط ''منع الحجز على ممتلكات الدولة'' وقانون المالية يدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب على التعديل الذي إقترحه مجلس المستشارين بحذف المادة 8 مكرر من قانون المالية والذي خلق نقاشا واسعا داخل البرلمان وخارجه، منذ إقراره سابقا.

شوف تيفي

وافق مجلس النواب على التعديل الذي إقترحه مجلس المستشارين بحذف المادة 8 مكرر من قانون المالية والذي خلق نقاشا واسعا داخل البرلمان وخارجه، منذ إقراره سابقا.

وجرت قبل قليل عملية التصويت على حذف المادة 8 مكرر، بموافقة 199 نائبا برلمانيا ومعارضة 56 نائبا فيما إمتنع عن التصويت 38 برلمانيا بينهم نائبين برلمانيين من حزب فريق اليسار الديموقراطي الذين خلقوا جدالا واسعا بين الفينة والأخرى بتدخلاتهم المستوحات من الهاشتاغات الفايسبوكية.

وخلفت المادة 8 مكرر، جدلا واسعا بين الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، بعد تنصيصها عدم الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود حكم قضائي.


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