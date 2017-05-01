 جدال بين برلمانيي ''الأحرار'' و''البيجيدي '' حول المحروقات بالبرلمان ﻿
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جدال بين برلمانيي ''الأحرار'' و''البيجيدي '' حول المحروقات بالبرلمان

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 18:13 جدال بين برلمانيي الأحرار والبيجيدي حول المحروقات بالبرلمان | بوليتيك
جدال بين برلمانيي ''الأحرار'' و''البيجيدي '' حول المحروقات بالبرلمان
فجر سؤال لأحد الأعضاء بمجلس النواب قبل قليل، موجه للحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مواجهة لفظية بشكل غير مباشر بين برلمانيين من حزب التجمع الدستوري، وزملائهم في الأغلبية

شوف تيفي


فجر سؤال لأحد الأعضاء بمجلس النواب قبل قليل، موجه للحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مواجهة لفظية بشكل غير مباشر بين برلمانيين من حزب التجمع الدستوري، وزملائهم في الأغلبية الحكومية من حزب العدالة والتنمية، حول الإرتفاعات المتوالية للمحروقات بالمملكة المغربية.

وقال البرلماني ومدير المقر المركزي لحزب الأحرار مصطفى بايتاس، في تعقيب على الموضوع، أن الذي يؤثر في أسعار المحروقات، هو أن المغرب اليوم يعتمد على المحروقات المكررة طبقا لبورصة روتردام، متسائلا عن دور الحكومة قي حل مشكل شركة ''تكرير النفط لاسمير''.

من جهته، طالب الوزير لحسن الداودي أحد البرلمانيين بسحب كلمات قالها أثناء طرح سؤاله، مؤكدا بأن الدولة تقوم بعملها وبمراقبة الأثمان، مع إحترام تام لحرية الأسعار حسب قانون السوق، مؤكدا بأن المشكل يكمن في هامش الربح الذي يختلف من شركة لأخرى.

وطمأن الوزير البرلمانيين، بأن الحكومة عازمة على إتمام الإصلاحات التي باشرتها سابقتها في المجال، مطالبا بالمزيد من الوقت لضبط ورش تحرير المحروقات.


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